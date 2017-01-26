34-летняя москвичка Светлана Ч. поймала мужа на изменах. Но об этом не стали бы писать СМИ, если бы не способ того, как она это сделала. Женщина привлекла экспертов — как заправский сыщик, эдакий Шерлок-Холмс в юбке. Причиной всех бед ее мужа стали его штаны.

Однажды Светлана заметила на одежде Василия странные белые пятна. И, недолго думая, сдала брюки на экспертизу — специалистов ей посоветовала соседка по лестничной клетке. Те проверили их на содержание биологического материала других женщин.

«В лабораторию я захватила две пары брюк: один костюм был совершенно новый — мой муж его надевал только два раза, а второй костюм он носил в течение полугода», — цитирует «Лайф».

«Экспертиза показала, что на старых штанах есть губная помада, есть фрагменты спермы и обнаружен женский биоматериал из интимной области. А на новых штанах обнаружено большое количество женской флоры, которая выявилась сразу», — констатировала Светлана.

Жена подала на развод, но мужчина все отрицает и грозится подать в суд на экспертов. Он утверждает, что все следы принадлежат его жене. Биологи, в свою очередь, утверждают, что проверка на верность — одна из самых популярных услуг организации судебных экспертов, в месяц к ним обращается до 15 человек. Исходя из этого, ошибка маловероятна.

Пара познакомилась 5 лет назад, в Рождество, и это была любовь с первого взгляда. Спустя 2 года мужчина сделал женщине предложение. В октябре 2016 года они обвенчались. Но чуть позже муж стал часто задерживаться на работе и избегать общения с любимой женой.

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