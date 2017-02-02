Когда вы находите время порассуждать о своей половой жизни, то в большинстве случаев начинаете изобретать способы, чтобы ее хоть как-то разнообразить. Вся Камасутра изучена еще в ранней юности, на акробатику как-то не очень тянет… Что нового мы вам можем предложить?

Обычно взрослые стабильные пары начинают размышлять в сторону секс-девайсов, БДСМ-практик и ролевых игр. Но есть способы проще, а главное, естественней. Вам не потребуется специальная подготовка, а рутинный супружеский секс снова станет бурным и страстным.

Валерия Агинская сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets

Наружный коитус

Это не петтинг (поскольку главное все-таки — именно контакт гениталий), но и не пенетрация.

По сути, это детские игры — секс без проникновения. Идеальная поза для него — миссионерская. Но член не вводится в вагину, а трется о клитор головкой. Лучше сразу нанести смазку: собственная может при таком виде контакта не распределиться в нужном количестве по нужным зонам. Женский оргазм при таком виде секса обычно наступает еще до проникновения, поскольку интенсивно стимулируется клитор. Для мужчины тема хороша, поскольку начать можно еще до наступления полной эрекции: возбуждение усиливается в процессе.

Здравствуй, Кегель

Техника подойдет тем, кто нас слушался и уже хотя бы пару недель использовал вагинальные шарики или выполнял упражнения Кегеля. Суть ее в том, чтобы сжимать и разжимать мышцы вагины, как будто вталкивая и выталкивая из себя член. Мужчина при этом совершает фрикции в плановом порядке, его член массируется по всей длине. Он испытывает очень приятные ощущения, его возбуждение нарастает. Наступление женского оргазма ускоряется по принципу обратной связи: если у вас хорошее настроение — вы улыбаетесь, если начать улыбаться перед зеркалом — настроение улучшится. С оргазмом так же. Оргазм, как известно, на физическом уровне — это сокращение мышц вагины и матки. И вот вам ситуация: мужчина совершает фрикции, мышцы вагины сокращаются — что же это? Многие женщины таким образом способны получить мультиоргазм.

Тантрический поцелуй

Не стоит недооценивать силу хорошего поцелуя. Перед самым проникновением остановитесь, задержите движение, посмотрите друг другу в глаза (совсем хорошо, если вам удастся синхронизировать дыхание: его вдох должен совпадать с вашим выдохом и, соответственно, наоборот) и начните целовать друг друга в губы — долго и страстно, насколько хватит сил! Теперь входите.

Флорентийская пытка

Неизвестно, почему техника так называется. Должно быть, что-то связанное с эпохой развратных Борджиа. Женщина доминирует. Ваша задача — рукой оттянуть крайнюю плоть на члене партнера так, чтобы полностью обнажилась головка, и удерживать ее в этом положении. А головку вводите в себя и начинаете двигаться… Теоретически (по описаниям) кажется больно и трудновыполнимо. Но ничего подобного! Приятно и очень возбуждающе.

Счет на девять

Суть приема в том, что мужчина занят подсчетами — и эта интеллектуальная деятельность оттягивает наступление его оргазма. А женщина ничем не занята: лежит и получает удовольствие от разнообразных фрикций. Метод прост: мужчина совершает семь мелких фрикций (на глубину головки члена) плюс два глубоких; затем шесть мелких плюс три глубоких; пять мелких плюс четыер глубоких и так далее — пока не дойдет до девяти глубоких. Обычно к этому моменту женщина уже близка к оргазму. Если нет, то можно начать обратный отсчет, а можно продолжить исключительно с полной амплитудой.

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